Bagarre entre supporters niçois et nantais à Paris, 2 blessés

Par Claude Dautel

La finale de la Coupe de France, qui se joue ce samedi soir au Stade de France, a donné lieu à des incidents entre des supporters de Nice et de Nantes dans le centre de la capitale.

Tandis que leurs deux équipes en découdront à partir de 21 heures dans le stade dionysien pour décrocher la Coupe de France, quelques supporters du FC Nantes et de l’OGC Nice ont, eux, commencé à s’affronter mais nettement plus violemment. En effet, selon différents témoignages, des Ultras nantais se présentant comme « antifascistes » sont venus attaquer des fans niçois, qui étaient installé en terrasse d’un bar proche de la Gare de Lyon en plein cœur de Paris. Après un très vif affrontement, qui a fait deux blessés, la police a mis en place un très gros dispositif afin de filtrer l’ensemble des supporters présents sur place, dont la plupart arrivait via le train et n’avait aucune intention belliqueuse, bien au contraire.

39 supporters déjà interpellés en marge de la finale de la Coupe de France

Selon Le Parisien, cette attaque était dument préméditée puisque les Ultras du FCN n'avait aucune raison de venir à proximité de la gare de Lyon. « Les Nantais étaient visiblement dans le secteur pour en découdre. Ils cherchaient des Niçois, sinon ils n’avaient pas lieu d’être là », a précisé une source policière dans le quotidien régional, balayant l'hypothèse d'incidents déclenchés par des Ultras parisiens comme certains le laissaient déjà entendre, à tort. Pour l'instant, tandis que 39 personnes ont été interpellées dans Paris, tout est calme autour du Stade de France où un important effectif policier a été mis en place, cette finale de la Coupe de France ayant été classé à risque.