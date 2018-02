Youth League : PSG-Barça en huitièmes !

Dans : Coupe d'Europe, PSG, Monaco.

Un an après la fameuse remontada au Camp Nou, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone vont se retrouver. Mais cette fois, la confrontation aura lieu en huitièmes de finale de la Youth League, a-t-on appris suite au tirage au sort réalisé ce vendredi. L’autre équipe française présente à ce stade de la compétition, l’AS Monaco, affrontera les Spurs de Tottenham. Ces huitièmes se dérouleront les 20 et 21 février.

Le tirage complet :

Bayern Munich - Real Madrid

Manchester City - Inter Milan

Atlético Madrid - FC Bâle

FC Porto - FC Salzburg

PSG - FC Barcelone

Liverpool - Manchester United

Tottenham - AS Monaco

Chelsea - Feyenoord