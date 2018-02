Real : Theo Hernandez titulaire à Paris, Cristiano Ronaldo s’y oppose

Dans : Coupe d'Europe, Ligue des Champions, PSG.

Avant le huitième de finale retour de la Ligue des Champions à Paris, le Real Madrid compte plusieurs blessés.

Les milieux Toni Kroos et Luka Modric sont incertains, tout comme Marcelo. Le latéral gauche souffre en effet de la cuisse et pourrait laisser sa place à sa doublure au Parc des Princes. Et le numéro 2 à ce poste, c’est Theo Hernandez. Pourtant, il n’est pas du tout certain que le Français soit aligné le 6 mars prochain. L’ancien joueur de l’Atlético Madrid, peu utilisé depuis le début de la saison, ne rassure pas ses coéquipiers.

Mercredi par exemple, lors du match en retard de Liga contre Leganés (1-3 pour les Merengue), Hernandez est à l’origine du but concédé, lui qui était sur la ligne de but et qui a dégagé le ballon sur le buteur Unai Bustinza. Du coup, Cristiano Ronaldo, choqué par les lacunes défensives de son partenaire, aurait prévenu son entraîneur Zinédine Zidane selon Don Balon. « Il est nul », aurait lâché le Portugais à son coach, en lui conseillant de titulariser Carvajal, Nacho, Bale… Bref, n’importe qui sauf Hernandez à gauche.