Un gros nul pour le PSG à Naples, mais le problème reste entier

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

A San Paolo, Naples et le Paris SG font match nul 1-1

But pour Naples : Insigne (63e sp)

But pour le PSG : Bernat (45e)

En grand danger avant son déplacement à Naples, le Paris Saint-Germain se savait attendu, et avait promis de sortir un gros match dans l’enfer de San Paolo. Rapidement, les Parisiens montraient qu’ils joignaient le geste à la parole au cours d’une première période engagée et très équilibrée. Mais juste avant la pause, sur un débordement signé Mbappé, Bernat arrivait à point nommé pour emmener le ballon au cœur de la défense, et marquer de près malgré sa chute (0-1, 45e).

Le club italien était sonné mais réagissait dès la reprise avec une énorme domination. Buffon repoussait magnifiquement l’échéance, mais une erreur de Thiago Silva coûtait un pénalty qu’Insigne transformait (1-1, 63e). La suite était beaucoup plus équilibrée, avec un pénalty oublié sur Bernat et une fin de match décousue qui ne permettait à aucune équipe de faire la différence. Résultat, Paris reste troisième de son groupe, avec toujours son destin en mains, même si la meilleure façon d’aller chercher la qualification sera de battre Liverpool dans trois semaines au Parc des Princes.