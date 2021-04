TV : RMC refuse de vendre le PSG à TF1

Dans : Ligue des Champions.

Après avoir envisagé de vendre les droits des deux matchs du PSG contre Manchester City, RMC a finalement pris une décision radicale.

Les amateurs de football se réjouissaient d’avance lorsque ce mercredi L’Equipe a annoncé que RMC envisageait de céder les droits des deux matchs du Paris Saint-Germain lors des demi-finales contre Manchester City. Deux rencontres de Ligue des champions programmées le mercredi 28 avril au Parc des Princes et le mardi 4 mai à l’Etihad Stadium et dont le quotidien sportif affirmait qu’ils pourraient être diffusés en clair sur TF1. Mais le rêve n’aura pas duré longtemps pour ceux qui espéraient voir le PSG en clair, et les « vendeurs » de streaming vont pouvoir se frotter les mains. En effet, alors que son contrat avec l’UEFA s’achève cette saison, RMC a finalement décidé qu’il n’était pas question de finaliser un accord avec une autre chaîne pour deux matchs qui feront forcément une très grosse audience, sachant qu’ensuite la loi française impose de diffuser la finale de la Ligue des champions sur une chaîne en clair.

Interrogé dans L’Equipe, Karim Nedjari, le directeur général de RMC, a mis un terme au doux rêve d’une diffusion grand public des deux matchs du Paris Saint-Germain contre le Manchester City de Pep Guardiola. « Tout le monde les voulait ! Mais le groupe a décidé de les garder en exclusivité sur RMC Sport pour remercier ses abonnés », a indiqué le dirigeant du média, qui n’a pas confirmé que sa chaîne négociait actuellement avec Canal+ une co-diffusion des grandes affiches de Ligue des champions à partir de la saison prochaine. Dans un climat extrêmement bouillant entre les diffuseurs sportifs, chacun joue sa carte et les cadeaux sont rares. Le PSG, qui n'a pas son mot à dire dans ce débat mais juste le chèque des droits TV à toucher, sera donc réservé aux abonnés de RMC Sport.