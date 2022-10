TV : PSG - Maccabi Haifa, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Avant de se déplacer sur le terrain de la Juventus lors de l’ultime journée de la Ligue des Champions début novembre, le Paris Saint-Germain tentera de valider sa qualification contre le Maccabi Haifa ce mardi.

Quelle heure pour PSG - Maccabi Haifa ?

Passé tout proche de valider son ticket pour les huitièmes de finale de la C1 contre Benfica il y a deux semaines, le club de la capitale française voudra valider sa qualification face au Maccabi Haifa. Une rencontre qui se jouera au Parc des Princes ce mardi 25 octobre à 21 heures. Ce match comptant pour la 5e journée de la Champions League sera arbitré par l’Allemand Felix Zwayer.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Maccabi Haifa ?

Leader du Groupe H avec huit points au compteur, comme le Benfica, le PSG voudra battre le Maccabi Haifa, comme à l’aller (3-1), pour valider sa première place. Pour voir cette rencontre, les supporters parisiens auront deux solutions, vu que ce match sera co-diffusé par Canal+ Foot et RMC Sport 1. Sur RMC, les commentaires seront assurés par Stéphane Guy et Emmanuel Petit, alors que Flora Moussy sera en bord terrain.

La compo probable du PSG contre le Maccabi Haifa :

Même si ce match contre le Maccabi Haifa n’est pas le plus important de cette première partie de saison, Christophe Galtier alignera quand même sa meilleure équipe. Mais pour cela, le coach français sera privé de Danilo Pereira, forfait, et de Verratti, suspendu. Par contre, le PSG pourra compter sur Kimpembe et Nuno Mendes, tous les deux de retour après un passage à l’infirmerie.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Renato Sanches, Vitinha, Fabian Ruiz - Messi - Mbappé, Neymar.

La décla d’avant-match de Christophe Galtier :

« On n’a pas été surpris de la qualité de cette équipe. Elle est bien organisée, alerte et percutante. Elle a des joueurs techniques. Elle est agressive dans le bon sens du terme et a des joueurs offensifs. On a été gênés pendant 30 minutes. Ils ont battu la Juventus dans un autre système et cela montre la qualité de leur entraîneur. Sur les joueurs que l’on a pu analyser il y a Chery qui est un gros animateur. Je pense aussi à Atizli ».