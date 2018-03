Real : La colère de Bale n’est pas passée inaperçue à Paris

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Vainqueurs à Paris (1-2) mardi et qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, les joueurs du Real Madrid ont tous fêté ça au Parc. A l’exception d’un seul joueur.

Pendant que ses coéquipiers remerciaient les supporters venus d’Espagne, Gareth Bale filait directement au vestiaire la tête basse, raconte le média ibérique As. La raison ? Le Gallois aurait peut-être aimé que ses coéquipiers, et notamment Cristiano Ronaldo, se servent un peu plus de ses appels de balle. A moins que sa colère ne soit liée au choix de Zinédine Zidane. Rappelons que le Français a décidé de titulariser Lucas Vazquez au détriment de Bale, remplaçant comme au match aller.

Autant dire que l’ancien joueur de Tottenham n’a pas apprécié même si le technicien a tenté de calmer le jeu « Le plus important, c’est l’équipe et les joueurs, a commenté le coach madrilène après la rencontre. Je respecte tous les joueurs, dont Gareth Bale. Il est vrai qu’il a débuté le match aller et le match retour sur le banc mais cela n’a pas d’importance. Je dois faire des choix et Gareth est un joueur très important et le sera jusqu’à la fin. »

Bale vers la sortie

Pas de quoi rassurer un joueur annoncé sur le départ l’été prochain. En effet, le Real aurait l’intention de vendre son ailier pour faire de la place à de futures recrues offensives. Même s’il s’exprime peu dans les médias, on imagine que Bale accepte difficilement cette situation. D’où son mécontentement de plus en plus visible.