Real : Avec ou sans Cristiano Ronaldo, Benzema annonce la couleur

Dans : Ligue des Champions, Liga.

Le Real Madrid est-il toujours le favori de la Ligue des Champions qui débute ce mardi, même avec le départ de celui qui a été décisif lors des sacres de ces trois dernières années ? Cela ne fait aucun doute pour Karim Benzema, qui estime que le club espagnol est toujours le mieux armé pour aller au bout et s’imposer, chose jamais faite, une quatrième fois consécutive.

« Cette compétition est d'un autre niveau, tous les matches sont importants, il n’y a pas de match facile, et c’est une chose que j’aime: le Real Madrid est le meilleur club du monde, chaque année il faut réussir. Nous savons qu'il y a beaucoup de rivaux forts, mais si je dois dire un favori, ce sera toujours le Real Madrid. Dans ce club, l'objectif est toujours de tout gagner et de bien jouer, il faut sacrifier beaucoup pour toujours être victorieux », a prévenu dans AS l’attaquant français, pour qui le départ de Cristiano Ronaldo ne change rien au problème. Une belle façon de voir les choses, et une victoire finale cette saison montrerait en effet que la Maison Blanche ne s’écroule pas dès que sa star portugaise tourne le dos. En attendant, il faudra rapidement mettre le bleu de chauffe car le Real Madrid se trouve dans un groupe où figure notamment l’AS Roma, demi-finaliste en titre, avec un premier match dès ce mercredi contre les Italiens.