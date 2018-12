PSG : Paris-Belgrade truqué ? Le PSG n'a toujours aucune info !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Mardi, l'Etoile Rouge de Belgrade recevra le Paris Saint-Germain dans un match décisif de cette première phase de la Ligue des champions. Ce sera aussi l'occasion pour le club serbe de laver l'affront du match aller, le PSG avait en effet balayé 6-1 l'Etoile Rouge le 3 octobre dernier au Parc des Princes. Une rencontre qui avait déclenché une enquête de police, la possibilité qu'un dirigeant serbe ait misé une somme colossale sur une défaite de son équipe avec un écart de cinq buts ayant été évoquée. Oui mais voilà, plus de deux mois après, le dossier semble avancer très lentement, même si l'Etoile Rouge vient de porter plainte pour dénonciation calomnieuse.

« L’avancement de cette plainte risque de dépendre de la première enquête judiciaire, qui en est toujours au stade des vérifications préliminaires. Les avocats français de l’Étoile rouge, Éric Dupond-Moretti et Antoine Vey, ont fait des demandes pour qu’un certain nombre de personnes susceptibles d’apporter des éléments soient entendues par le Parquet national financier. Ce pourrait être le cas en janvier. Du côté du PSG, qui s’est porté partie civile par l’intermédiaire de son avocat Francis Szpiner, on assure n’avoir aucune nouvelle », affirme le JDD. Reste désormais si cette histoire ne va pas finir au fond d'un tiroir, tout cela semblant de plus en plus léger.