Man City - PSG : A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Le PSG retrouve la Ligue des Champions avec un choc contre Manchester City ce mercredi 24 novembre à l'Etihad afin de valider son ticket pour les huitièmes de finale de la C1.

A quelle heure le coup d'envoi de Man City-PSG ?

Lors de la cinquième journée de la Ligue des Champions, le PSG se déplacera donc à Manchester ce mercredi 24 novembre à 21 heures. Ce match décisif dans la course à la première place du Groupe A de la C1 se jouera à l’Etihad Stadium.

Sur quelle chaîne pour regarder le match City-Paris ?

PSG en Ligue des Champions cette saison, ce sont deux chaînes qui vont se partager la diffusion. Puisque ce Manchester City - PSG sera retransmis sur Canal+, mais aussi sur RMC Sport 1.

Les compos probables pour Manchester City - PSG :

Trois semaines après son match nul à Leipzig, le PSG va devoir faire un grand résultat à Manchester. Déjà pour valider son ticket pour la phase finale de la Champions, mais aussi pour tenter de chiper la première place aux Citizens.

Pour ce match, Mauricio Pochettino aura un groupe plus ou moins au complet à sa disposition. Contrairement à Pep Guardiola, qui sera notamment privé de Kevin De Bruyne, forfait à cause du Covid-19.

La compo probable de Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Dias, Cancelo - Bernardo Silva, Rodri, Gundogan - Mahrez, Sterling, Foden

La compo probable du PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Gueye, Paredes, Verratti - Messi, Mbappé, Neymar

La décla de Mauricio Pochettino

« On doit réfléchir depuis les différents matchs que l’on a joué contre City. Mais on doit penser que ce sera un match différent de ceux de la saison dernière. Ce sera en tout cas un match difficile. Ce n’est pas lié aux noms des joueurs, mais juste à l’équipe. En remplaçant un joueur par un autre, vous pouvez gagner dans un aspect et perdre dans un autre. Avec certains, vous pouvez gagner, perdre avec d’autres. Chaque match est un monde complètement différent. J’espère qu’on jouera bien demain dans tous les aspects. Mais, dans le même temps, on sait que face à l’une des meilleures équipes du monde, garder la possession et dominer le match sera un incroyable défi. De venir ici et d’essayer de défier une équipe de la sorte. On va essayer de se battre et de remporter le match sur cet aspect »