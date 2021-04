Man City : Courir et souffrir, le PSG est prévenu

Dans : Ligue des Champions.

Le Paris Saint-Germain sait que son ticket pour la finale de la Ligue des champions ne sera pas facile à obtenir. Manchester City sera un adversaire sacrément fort.

Après avoir éliminé le FC Barcelone et le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain voit se profiler sur sa route vers la finale de la C1 un autre cador du football européen, Manchester City. Et cette fois, on ne pourra pas opposer la surpuissance financière du PSG, puisque les Citizens sont eux aussi équipés sur le plan comptable pour tenir tête à toute l’Europe. Dans ce duel franco-anglais, Mauricio Pochettino et ses joueurs sont presque les favoris, mais ce qui est certain c’est que Pep Guardiola a préparé sa formation pour ne pas avoir encore une fois à dire adieu à la Ligue des champions à ce stade de la compétition. En quête d’une couronne européenne avec Manchester City, l’emblématique entraîneur espagnol mise toujours sur un jeu basé sur la possession, et pour Bacary Sagna, interrogé dans Le Parisien, il est clair que Neymar et ses coéquipiers doivent s’attendre à deux matchs aussi compliqués que face au Bayern Munich.

Joueur de Manchester City lorsque le club anglais avait éliminé le Paris Saint-Germain en 2006, le défenseur désormais à la retraite prévient le PSG. « City aura sans doute beaucoup le ballon, grâce à une maîtrise technique impressionnante. Les Mancuniens comptent dans leurs rangs des joueurs de haut niveau, très habiles dans le pressing et le contre-pressing (…) Comme à Munich, le PSG doit se préparer à courir et à souffrir . On a vu Mbappé et Neymar faire des efforts, et un groupe en totale osmose, tendu vers un objectif commun. Ces valeurs peu- vent conduire le PSG loin cette saison », explique Bacary Sagna, qui est convaincu que le club de la capitale est capable de rééditer contre Manchester City ce qu’il a fait face au champion d’Europe en titre. Début de la réponse ce mercredi soir au Parc des Princes.