Le Real Madrid met le PSG à terre, et ça fait très mal

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

Il n’y a pas eu de suspense au Parc des Princes pour ce match tant attendu. Le Real Madrid n’a pas tremblé et s’est imposé 1-2 à Paris pour se qualifier pour les quarts de finale. Une bourde de Daniel Alves et le rouge de Verratti ont plombé le rêve.

Après trois semaines d’attente, le Parc des Princes voyait enfin le PSG et le Real Madrid s’affronter pour ce huitième de finale retour de Ligue des Champions. L’ambiance était au rendez-vous pour cette rencontre phare, où Zidane surprenait son monde en laissant au repos les revenants Modric et Kroos. Cela n’empêchait pas les Madrilènes de faire très bonne figure, et d’utiliser une mise en place parfaitement respectée pour ralentir le jeu parisien. Résultat, le PSG ne parvenait pas à faire de décalages, et les deux meilleures occasions étaient pour le Real. Sur une reprise de Ramos sur corner, Areola avait la main ferme (18e). Et sur un ballon en profondeur, Benzema perdait son duel face au gardien parisien, très inspiré (38e). A la pause, le 0-0 était logique, et n’arrangeait clairement pas le PSG.

Paris repartait avec de biens meilleurs intentions après le repos, mais un énorme coup dur survenait alors. Sur un ballon anodin, Daniel Alves perdait le cuir, et le contre était fatal, débouchant sur une tête piquée imparable de Cristiano Ronaldo (0-1, 52e). Dans la foulée, Verratti faisait s’envoler les derniers espoirs parisiens en fonçant sur l’arbitre pour protester alors qu’il était déjà averti, récoltant un rouge (66e). Le match était totalement terminé, et la maitrise madrilène n’arrangeait rien. L’égalisation de Cavani sur un ballon contré était un petit miracle (1-1, 71e) qui entretenait un fol espoir pendant quelques minutes. Mais sur un mauvais renvoi de Rabiot, Casemiro offrait la victoire à son équipe (1-2, 80e). Au final, Paris n’aura jamais su enflammer le match, et Madrid n’aura pas tremblé, laissant surtout des regrets sur ce match aller que le PSG n’aurait jamais du perdre 3-1.