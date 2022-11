Le PSG ne fait plus peur, le Real Madrid en rêve presque

Dans : Ligue des Champions.

Par Adrien Barbet

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et premier de son groupe après la victoire écrasante face au Celtic (5-1) le Real Madrid est présenté une nouvelle fois comme l'un des favoris à la victoire finale, mais se méfie d'une équipe.

Grâce à sa victoire 5 buts à 1 face au Celtic, le Real Madrid a validé mardi sa première place dans son groupe de Ligue des Champions, devant le RB Leipzig. Les hommes de Carlo Ancelotti se sont facilement qualifiés pour la suite de la compétition, même avec un Benzema diminué, voir absent lors de certains matchs. Mais si Madrid est en position favorable grâce à sa première place, le récent club vainqueur de la coupe aux grandes oreilles n'est pas assuré d'avoir un tirage facile. Les équipes qui peuvent se mettre sur la route des Merengues sont le PSG, Liverpool, l'Inter Milan, le Borussia Dortmund, l'AC Milan, Bruges et Francfort. Parmi toutes ces formations, une fait secrètement peur au Real Madrid.

Le Real effrayé devant Liverpool

Selon les informations du média pro-madrilène, la Defensa Central, les joueurs du Real Madrid sont conscients de leur statut d'équipe à battre, mais aimeraient toutefois avoir un tirage plus clément que l'année dernière. C'est Liverpool, le dernier finaliste de la C1 qui est vu comme l'équipe la plus dangereuse et à éviter pour ces huitièmes de finale. Malgré les récentes victoires ces dernières années face aux Reds, les Madrilènes se méfient de la bande de Mohamed Salah. Contrairement au PSG qui n'est pas vu comme une si grande menace en Espagne. Le tirage au sort de la phase à élimination directe de la Ligue des Champions aura lieu lundi 14 novembre à midi et donnera un aperçu sur la suite de la saison après la Coupe du monde au Qatar.