LdC : Un prono de Pierre Ménès pour Barça-OL, les blaireaux peuvent rêver

Toujours vexé après la polémique du « blaireau », Pierre Ménès en a rajouté une couche ce vendredi.

Avant le match du PSG face à Manchester United, le consultant de Canal+ avait traité de « blaireaux » ceux qui osaient penser à une « remontada ». Le dédain affiché lui était forcément revenu à la figure après l’élimination du Paris Saint-Germain, et comme souvent avec les réseaux sociaux, de manière assez virulente. Si livrer son pronostic pour un site spécialisé peut provoquer bien évidemment des erreurs au final, Pierre Ménès a néanmoins déploré ces railleries dans un entretien au Huffington Post.

« J'ai l'impression que les gens découvrent mon style.... Si j'avais toujours tout bon, je gagnerais des millions et je resterais dans mon canapé ! Ce qui est insupportable, ce n'est pas que je me sois trompé ou que j'ai parlé d''andouilles' et de 'blaireaux' mais plutôt la défaite du PSG ! Je m'attendais à une courte victoire ou à un nul, mais pas à ça. Je me suis planté pour l'équipe de France, pour le PSG et je me planterai encore, c'est sûr. J'aimerais juste qu'on mette un peu plus en avant les moments où j'ai raison plutôt que de s'acharner à chaque fois que je me trompe. J’espère maintenant un exploit lyonnais la semaine prochaine au Camp Nou. Je dois être un peu con, mais je supporte tous les clubs français dans les compétitions européennes moi », a livré le consultant de la chaine cryptée. Certains parieurs avisés lui feront savoir qu’il est en général recommandé de ne jamais parier avec son cœur, et d’écouter plutôt la raison. Voire également de ne pas traiter de « blaireaux » ceux qui ne pensent pas comme vous...