LdC : Quel adversaire pour le PSG et l’OL ? Les chiffres ont parlé

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG, OL.

Qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais ne connaîtront pas leur prochain adversaire avant la semaine prochaine.

Mais en attendant le tirage au sort programmé lundi à midi, nos deux représentants français peuvent toujours s’amuser à calculer les pourcentages. En effet, certaines règles de l’UEFA donnent de petites indications sur les affiches du tour suivant. On sait par exemple que deux équipes du même groupe ne peuvent pas se rencontrer en huitièmes, pas plus que deux clubs du même championnat.

Paris n’affrontera donc pas Liverpool ni Lyon, ni aucun autre premier de groupe. Et si l’on applique ce raisonnement aux 16 qualifiés, on obtient un pourcentage de chances pour toutes les confrontations possibles. Bien sûr, le calcul n’est pas simple si l’on prend également en compte l’organisation du tirage au sort. C’est pourquoi Le Monde s’est appuyé sur les estimations du mathématicien Julien Guyon.

PSG - Atlético ?

Et selon lui, l’adversaire le plus probable pour le PSG est malheureusement l’Atlético Madrid (18,5%). Viennent juste derrière Schalke 04 (18%), Tottenham (17,4%) et Manchester United (17,3%). Quant à l’OL, les chiffres annoncent dans l’ordre le Borussia Dortmund (17,5%), le Barça (17,3%) et le Real Madrid (17,1%). A noter que le huitième le plus probable serait Manchester City-Atlético Madrid avec 28,2 % de chances.