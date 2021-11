LdC : Pour Laporta, le Barça de Xavi dépasse le Bayern

Dans : Ligue des Champions.

Par Eric Bethsy

Accroché par le Benfica Lisbonne (0-0) au Camp Nou mardi, le FC Barcelone s’est mis dans une situation compliquée. Pour atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les Blaugrana devront sûrement battre le Bayern Munich en Allemagne. Un exploit largement à leur portée si l’on en croit le président Joan Laporta.

Cette saison, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions se joueront peut-être sans le FC Barcelone. Les Blaugrana avaient les cartes en main pour assurer leur qualification mardi. Mais au Camp Nou, l’équipe de Xavi a été incapable de battre le Benfica Lisbonne (0-0). Résultat, alors que les Portugais ont de grandes chances de battre le Dynamo Kiev à domicile lors de la dernière journée, le Barça se retrouve condamné à s’imposer sur le terrain du Bayern Munich pour conserver la deuxième place du groupe.

Laporta « persuadé » que le Barça s’imposera

Compte tenu de l’écart entre les deux formations, l’exploit paraît assez improbable. Et pourtant, le président du FC Barcelone Joan Laporta s’est montré confiant. « Battre le Bayern Munich, un miracle ou un objectif réaliste ? C'est quelque chose que nous pouvons réussir. Je suis persuadé que nous allons gagner », a annoncé le dirigeant en se rendant au théâtre, ce qui explique peut-être son enthousiasme du moment. Rappelons qu’au match aller, le Bayern Munich s’était baladé à Barcelone (0-3) sans vraiment forcer.

Le seul paramètre encourageant pour le Barça, c’est que les Bavarois, déjà qualifiés et assurés de terminer en tête de la poule, pourraient légèrement se relâcher. En tout cas, comme son président, l’entraîneur Xavi croit à la victoire. « Nous devons maintenant nous rendre à Munich et on doit y aller pour gagner, nous sommes le Barça, confiait le technicien après le match nul contre le Benfica. Nous allons essayer d'aller prendre trois points là-bas pour nous qualifier. Nous savons quel est le classement actuel d'un point de vue mathématique. » A peine arrivé, le successeur de Ronald Koeman vit déjà un tournant dans la saison du FC Barcelone.