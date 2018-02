LdC : Man City c'est de la Bâle, la Juventus en ballotage défavorable

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Les deux premiers huitièmes de finale de la Ligue des champions ont été riches en buts, et on connaît déjà, sauf énorme surprise du siècle, le premier qualifié pour les quarts de finale.

En effet, en déplacement en Suisse pour y affronter le FC Bâle, Manchester City a été sans pitié, le leader de la Premier League infligeant un terrible 0-4 à la formation baloise. Sauf remontada à l'Etihad Stadium, le FC Bâle peut déjà dire au-revoir à la Ligue des champions, la démonstration des joueurs de Pep Guardiola ayant été impressionnante.

Et Manchester City n'est pas le seul club anglais à avoir le sourire ce mardi soir. Foudroyé par la Juventus en neuf minutes, après un doublé initial de Gonzalo Higuain (2e, 9e sp), Tottenham a vite retrouvé ses esprits et a réussi à revenir au score grâce à l'inévitable Kane (35e) et à Eriksen, lequel a profité d'une erreur de Buffon (2-2, 71e). A noter qu'Higuain a raté un penalty, suite à une faute énorme d'Aurier, juste avant la pause. Le match retour s'annonce donc très chaud pour la Juventus, qui devra réussir une belle performance dans un stade de Wembley chauffé à blanc par les supporters des Spurs.