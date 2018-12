LDC : Les Français votent PSG, et un peu l'OL

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG, OL, Foot Europeen.

Suite à la phase de poules de la Ligue des Champions, le public français s'est confié sur la Ligue des Champions, et notamment sur le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais.

Lundi, les deux clubs tricolores qualifiés pour les huitièmes de finale de la C1, à savoir le PSG et l'OL, seront fixés sur leur sort lors du tirage à Nyon. Et alors que 6 Français sur 10 jugent les résultats des formations de L1 « satisfaisants » en C1, et ce malgré la triste élimination de l'AS Monaco, le public bleu-blanc-rouge pense encore que Paris a une chance d'aller au bout. Puisque 21 % des personnes interrogées, dans un sondage réalisé par Odoxa pour RTL, voient le club francilien comme vainqueur de la LDC cette saison, devant le Real Madrid (19 %), le FC Barcelone (14 %), la Juventus (9 %), Manchester United (7 %) et... Lyon (6 %).

Mais pour arriver jusqu'à la victoire finale du 1er juin 2019, la troupe de Thomas Tuchel devra avant tout éviter MU (48 %) et l’Atlético Madrid (45 %) lors du tirage au sort afin d'avoir un huitième plus abordable que les saisons précédentes, après le Real l'an passé et le Barça il y a deux ans. De son côté, Lyon doit surtout redouter Barcelone selon 40 % des votants, plutôt que le Real (35 %) ou la Juve (26 %). Mais au final, aucun tirage ne sera vraiment facile pour le PSG et l'OL, car il faudra de toute manière affronter un cador faisant partie des 16 meilleures équipes d'Europe. Paris et Lyon vendront en tout cas chèrement leur peau pour continuer leur route vers les sommets européens.