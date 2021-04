Neymar a involontairement humilié Kimmich

Dans : Ligue des Champions.

Au moment du coup de sifflet final du match retour de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, Neymar et Paredes ont fêté cela devant Kimmich. La star brésilienne s'est défendue d'avoir voulu chambrer le joueur allemand.

Cela restera l’une des images fortes du choc entre le PSG et le Bayern Munich. Alors que la rencontre venait tout juste de se terminer, et que malgré sa victoire au Parc des Princes le champion d’Europe était éliminé, Neymar et Leandro Paredes ont célébré de manière spectaculaire l’exploit du Paris Saint-Germain sous le regard d’un Joshua Kimmich dont le regard prouvait l’état de sidération. Il est vrai que l’international allemand avait bien chauffé l’ambiance en affirmant la veille sur le site officiel du Bayern Munich que son club « était meilleur que le PSG » et que la qualification bavaroise ne fait aucun doute. Mais la réalité été brutale pour Kimmich et cette séquence saisie par la télévision l’a démontré.

Très clairement, Neymar et Paredes n’avaient pas vu que Kimmich s’avançait vers eux au moment de cette célébration, mais l’attaquant de la Seleçao et du PSG a tout de même voulu éviter les polémiques stériles. « Le pire c’est que je n’ai pas célébré pour provoquer. J’ai juste fêté la qualification avec Leandro et je l’ai juste vu lui. Le destin a fait que cela s’est passé devant Kimmich qui disait que son équipe était plus forte », a fait remarquer, sur TNT Sport, Neymar. Joshua Kimmich sera probablement plus prudent dans ses déclarations la saison prochaine.