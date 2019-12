LdC : Les adversaires possibles de l'OL, avec une surprise !

Dans : Ligue des Champions.

Les groupes des matchs de mercredi étant déjà pliés en ce qui concerne la première place, l’Olympique Lyonnais connait d’ores et déjà ses six adversaires potentiels en 1/8e de finale de la Ligue des Champions.

Cela ne pourra pas être le RB Leipzig, qui figurait déjà dans son groupe, ni le PSG, autre club français. Il reste donc une liste avec cinq énormes noms, et un outsider plus abordable. Pour les ténors, il s’agit de Manchester City, le Bayern Munich, la Juventus Turin, le FC Barcelone et Liverpool, avec Valence, qui vient de prendre la première place de sa poule en gagnant à l’Ajax, comme invité surprise. Un beau plateau qui promet donc très probablement une belle affiche au Groupama Stadium en février.