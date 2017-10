LdC : Le réveil fulgurant d’El Shaarawy

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Ephémère attaquant de l’AS Monaco, Stephan El Shaarawy a fait un retour tonitruant sur le devant de la scène ce mardi. En ouvrant le score après seulement 38 secondes de jeu, l’Italien a bien évidemment inscrit le but le plus rapide de l’histoire de la Louve en coupe d’Europe. Il faut remonter à 2013 et le but de Wilshere pour Arsenal à Marseille pour voir une ouverture du score aussi prompt. Auteur d’un doublé avant la pause face à Chelsea, El Shaarawy revit totalement, lui qui n’avait pas trouvé le chemin des filets en C1 depuis… 2012, alors qu’il évoluait au Milan AC.