LdC : Le PSG va chercher un nul miracle à Madrid

Dans : Ligue des Champions.

Au Stade Santiago Bernabeu, Real Madrid et PSG font match nul 2-2

Buts pour le Real Madrid : Benzema (17e et 79e)



Buts pour le PSG : Mbappé (81e), Sarabia (83e)



Dans un match à sens unique, le PSG est allé récupérer un nul inespéré au Real Madrid (2-2). Paris terminera premier de son groupe, et peut remercier Keylor Navas.



C’est avec Neymar sur le banc de touche que le PSG débutait la défense de sa première place du groupe face au Real Madrid. Dans le parfait opposé du match aller, le club merengue acculait son adversaire sous une énorme pression, avec déjà beaucoup de travail pour Keylor Navas, très à son aise dans son ancien jardin. Logiquement, le Real ouvrait le score grâce à un but de renard de Benzema, qui finissait une très longue action madrilène portée par Hazard, Carvajal, Valverde et Isco (1-0, 17e). L’autre tournant de cette première période était toutefois le pénalty accordé puis refusé au PSG, en raison d’une poussette préalable et légère de Gueye aperçue par l’arbitrage vidéo, à la grande colère des Parisiens et de Thomas Tuchel.



Après le repos, Madrid appuyait encore plus fort sur le champignon, au point de faire de Navas l’homme du match. Le PSG finissait par craquer sur un nouveau but de Benzema, oublié au second poteau (2-0, 79e). Mais alors que Paris semblait au fond du trou, deux buts en deux minutes allaient tout changer. Tout d’abord par Mbappé qui suivait bien un énorme cafouillage de Varane avec Courtois (2-1, 81e) puis de Sarabia, qui expédiait un missile pleine lucarne sur un ballon repoussé (2-2, 83e). Le PSG récupérait un nul improbable de Bernabeu pour conserver la première place de son groupe jusqu’au bout, même s’il ne faudra pas oublier les grandes difficultés rencontrées pendant 80 minutes par les troupes de Thomas Tuchel.