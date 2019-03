LdC : Le PSG et le Real éliminés, Guardiola ne comprend pas non plus

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

Cela va bientôt faire une semaine que le PSG est passé à la trappe en Ligue des Champions, et tout le monde ne s’en remet pas.

A Paris bien sûr où cette élimination humiliante n’a pas fini de faire parler, mais aussi dans l’Europe du football, où le club de la capitale française semblait enfin capable de voir plus loin que par le passé. A l’heure d’affronter Schalke 04 pour tenter de valider son billet en quart de finale de la Ligue des Champions, Pep Guardiola s’est montré très prudent, et les exemples des éliminations du Real Madrid par l’Ajax et donc du PSG par MU le confortent dans cette idée.

« Nous avons l’habitude, moi le premier, lors du tirage au sort, d’annoncer le vainqueur. Après le match aller, tout le monde sait qui va se qualifier. La semaine dernière, on ne s’attendait pas à l’élimination du PSG, ni ce qui est arrivé au Real Madrid. Je ne les cite pas comme exemple car chaque match est différent. Dans cette compétition, si vous êtes éliminés en huitièmes, c’est un désastre, un échec. Mon point de vue est complètement différent. C’est un grand succès d’être ici. Sortir des poules est déjà un grand succès. Même si les gens disent que c’est normal, que c’est facile. Il n’y a que peu d’équipes, et c’est toujours plus difficile, qui parviennent à sortir des poules chaque saison », a prévenu le coach espagnol de Manchester City. Malgré ses propos sur l’incertitude de la compétition et la difficulté de sortir des poules, Pep Guardiola ne parviendra probablement pas à consoler le PSG et ses fans.