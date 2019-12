LdC : Le Mur Jaune pour le PSG, l'OL se frottera à la Juventus

Dans : Ligue des Champions.

Les deux clubs français encore en course sont désormais fixés sur leur avenir européen. Ce lundi, se déroulait le tirage au sort des 1/8e de finale de la Ligue des Champions, qui auront lieu en février. Leader de sa poule, le PSG ne pouvait hériter que d’un deuxième de poule, avec la garantie de recevoir au retour. C’était le contraire pour l’OL.

Pour le PSG, l’adversaire est tout de suite tombé et c’est le Borussia Dortmund qui se trouvera sur sa route, avec forcément des retrouvailles fortes entre Thomas Tuchel et son ancien club. A noter le choc entre le Real Madrid et Manchester City.



Pour Lyon, ce sera encore une fois une superstar qui se rendra au Groupama Stadium puisque l'OL affrontera la Juventus de Cristiano Ronaldo, un an après avoir tenté sa chance face au Barça de Lionel Messi.

Le tirage au sort complet des 1/8e de finale de la Ligue des Champions :

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain



Real Madrid - Manchester City



Ata. Bergame - Valence



Atl. Madrid - Liverpool

Chelsea - Bayern Munich

Lyon - Juventus Turin

Tottenham - Leipzig

Naples - Barcelone