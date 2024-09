LdC ‍: Le Barça débarque, Monaco est terrifié

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Ce jeudi soir en Ligue des champions, l'AS Monaco reçoit le Barça pour son entrée en lice dans la compétition. La visite des Catalans en Principauté inquiète quelque peu le club du Rocher.

L'AS Monaco aura du pain sur la planche jeudi soir en Ligue des champions face au Barça. Les Catalans sont en feu en Liga, avec 5 victoires en autant de rencontres. Hansi Flick parvient pour le moment parfaitement à prendre la mesure de son effectif. De quoi faire bien évidemment peur à ses prochains adversaires, dont l'ASM. Si le club du Rocher réalise un début de saison également canon, la perspective d'affronter des joueurs en pleine forme comme Lamine Yamal ou encore Robert Lewandowski ne rassure pas. Et ce n'est pas Adi Hutter qui dira le contraire.

Le Barça impressionne Hutter

Dans des propos rapportés par Mundo Deportivo ces dernières heures, l'entraineur de Monaco a en effet avoué qu'il s'attendait à un match bien différent de celui au Trophée Gamper, remporté 3 buts à 0 par ses hommes en août : « Je ne vais pas révéler la tactique. Ce que je peux dire, c’est que ce ne sera pas un match similaire. Je pense que, d'une certaine manière, c'était bien pour Barcelone de perdre ce match. Ils ont désormais marqué lors de cinq matchs consécutifs (...) et n'ont encaissé que quatre buts. Je ne crains aucun adversaire, mais j’ai beaucoup de respect pour l’un des plus grands clubs du monde (…). Tout le monde connaît Barcelone. Ils ont Robert Lewandowski devant, que j'ai affronté en Bundesliga. Ils ont aussi Lamine Yamal, qui a marqué deux buts, avec un formidable pied gauche, un jeune joueur talentueux, un joueur de haut niveau ; Dani Olmo, que je connais également en Bundesliga et qui est top, l'un des meilleurs d'Europe ; aussi Raphinha ». A noter que Dani Olmo, blessé face à Gérone, ne sera finalement pas de la partie au Stade Louis II jeudi soir. Assurément une bonne nouvelle pour Adi Hutter, qui se méfie grandement de Flick, grand tacticien.