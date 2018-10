LdC : Hugo Lloris expulsé avec Tottenham

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Hugo Lloris a suivi depuis les vestiaires la fin du match entre le PSV et Tottenham ce mercredi soir à Eindhoven (2-2). En effet, coupable d'une sortie très musclée sur Hirving Lozano, l'attaquant international mexicain du club néerlandais, le gardien but champion du monde des Spurs a été directement expulsé à la 79e. C'est Michel Vorn, le portier remplaçant néerlandais qui a remplacé Hugo Lloris et devra le faire lors du prochain rendez-vous européen de Tottenham. Pas de quoi rassurer la formation londonienne déjà distancée par le FC Barcelone et l'Inter.