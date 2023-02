LdC : Hold-up de Dortmund, Benfica presque en quart !

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, huitièmes de finale aller

Dortmund-Chelsea 1-0

Bruges-Benfica 0-2

Dans le choc de la soirée entre Dortmund et Chelsea, un match indécis et illisible attendait les observateurs. Ils n'ont pas été déçus. En première période, Dortmund dominait dans le jeu mais c'était bien Chelsea qui avait les meilleures situations via Joao Felix. Le Portugais, bien placé, envoyait le ballon au-dessus. Sur une deuxième chance, il tirait cette fois-ci sur la barre de Kobel. Après le repos, le rapport de force s'inversait et Chelsea faisait le siège des buts allemands. Néanmoins, à cause de leur inefficacité et de Kobel, les Blues ne trouvaient pas la faille et se faisaient piéger sur un contre supersonique d'Adeyemi (63e). Un succès heureux pour le Borussia Dortmund avant un match retour indécis.

En Belgique, Benfica partait lui largement favori face à un adversaire certes brillant en poules mais à la peine en championnat (4e). Les Portugais dominaient largement les débats en première période mais les contres de Bruges avaient de quoi leur faire peur. Odoi marquait même avant le repos mais son but était refusé pour hors-jeu. Juste après le retour des vestiaires, Hendry fauchait Gonçalo Ramos dans la surface. Joao Mario transformait le penalty pour donner l'avantage aux siens (51e). Ceux-ci renforçaient leur emprise et faisaient logiquement le break en fin de match via Neres (88e). De quoi être presque tranquille avant le retour à Lisbonne.