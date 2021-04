LDC : Guardiola tremble devant le PSG

Dans : Ligue des Champions.

Pep Guardiola a expliqué au site officiel de Manchester City qu'il redoutait la qualité offensive du PSG avant la demi-finale de Ligue des Champions dont la première manche aura lieu mercredi soir.

En 2016, Manchester City éliminait le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions après deux rencontres disputées (3-2 au score cumulé). Mais depuis, les Parisiens ont passé ce fameux cap, atteignant la finale de la C1 l'an passé. Un stade de la compétition jamais atteint par les Anglais, régulièrement éliminés par des équipes dites plus faibles depuis l'arrivée de Pep Guardiola (Monaco, Tottenham, Lyon...). Cette saison, les deux équipes semblent être à leur meilleur niveau. Quasiment assurés du titre en Premier League, les Citizens se sont également emparés de la Coupe de la Ligue anglaise en disposant de Tottenham en finale. Pourtant, le PSG est loin d'être pris de haut du côté de Manchester. Pour le site officiel du club, Pep Guardiola est revenu sur le potentiel de l'équipe parisienne qu'il craint énormément.

Neymar, Mbappé mais pas seulement

« Il est presque impossible de les contrôler pendant 90 minutes pleines. Nous devons terminer notre analyse de leur équipe mais il y a beaucoup de qualité, pas seulement Neymar et Mbappé, Di Maria et Draxler quand ils jouent, la qualité et la personnalité de joueurs comme Paredes et Verratti quand ils sont là. Ils sont organisés en défense. Mais ce sont les demi-finales de Ligue des Champions, contre Chelsea, Madrid ou une autre équipe, c'est toujours difficile. Nous devrons jouer comme nous savons le faire et montrer qui nous sommes. C'est ce que nous allons essayer de faire » a expliqué le coach des Citizens. Un sentiment probablement partagé par Mauricio Pochettino au vu du potentiel offensif des Skyblues. Si Raheem Sterling traverse une période plus compliquée, Riyad Mahrez ou encore Phil Foden sont eux en excellente forme. Entre deux équipes réputées pour leur philosophie offensive, le spectacle risque d'être au rendez-vous au Parc des Princes mercredi soir.