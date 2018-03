LdC / EL : Une minute de silence en mémoire de Davide Astori

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Dans un communiqué, l'UEFA a annoncé lundi qu'une minute de silence allait être respectée avant les matches de Ligue des champions et d'Europa League prévus cette semaine en mémoire de Davide Astori, le capitaine de la Fiorentina décédé dans son sommeil dans la nuit de samedi à dimanche. « L'UEFA est sous le choc du décès de Davide Astori, joueur talentueux et dévoué. Au nom du football européen, je souhaite exprimer ma plus profonde sympathie à sa famille, au club de l'ACF Fiorentina, à la Fédération italienne de football et à la communauté italienne du football », a indiqué, par ailleurs, le président de l'UEFA Aleksander Ceferin.