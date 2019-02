Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Liga.

Dans un match bouillant entre l’Atlético Madrid et la Juventus Turin, les Espagnols ont fini par faire la différence en seconde période ce mercredi soir (2-0).

Après un but refusé par la VAR, les Matelassiers sont passés devant sur un but arraché sur corner par José Gimenez. De quoi provoquer la joie toujours exubérante de Diego Simeone, qui s’est retourné vers les tribunes après le but, tout en faisant un geste sans équivoque pour montrer à quel point il était motivé dans cette confrontation, faisant mime de montrer ses « cojones ».

Ce geste jugé à caractère obscène a fait l’objet d’un rapport de l’arbitre, qui a visionné les images après la rencontre, affirme la Gazzetta dello Sport. L’entraineur argentin pourrait donc être invité par l’UEFA à s’en expliquer ou se retrouver sanctionné directement pour ce comportement inconvenant.