LdC : « J’ai toujours fermé ma bouche », Ben Yedder peut enfin exploser

Dans : Ligue des Champions, Liga.

Remplaçant au coup d’envoi, Wissam Ben Yedder a été le héros du FC Séville mardi soir en 8e de finale retour de la Ligue des Champions en inscrivant un doublé en cinq minutes contre Manchester United. Une entrée remarquable de la part de l’ancien Toulousain, remplaçant depuis l’arrivée de Vincenzo Montella en Andalousie. Sur les ondes de beIN SPORTS, celui qui rêve d’une sélection en Equipe de France est revenu sur son manque de temps de jeu et son entente avec le coach italien, avec qui il n’a aucun problème selon lui.

« Ça fait partie de la vie. Jouer, être remplaçant, attendre son heure. La patience, ça paye. Aujourd’hui, tout le monde disait qu’il y avait des problèmes entre moi et le coach. Il n’y a pas de problème. Il m’a fait entrer. Il m’a donné confiance, je lui ai redonné comme je pouvais. J’ai toujours fermé ma bouche et travaillé. La clé, c’est le travail, continuer à progresser. Aujourd’hui, on a vu le résultat. Le coach était content. Moi, j’étais content. C’est ce qui compte aujourd’hui » a expliqué l’attaquant français, qui fait la Une de tous les grands journaux espagnols ce mercredi. Reste désormais à savoir si la semaine parfaite de Wissam Ben Yedder se conclura avec une sélection en Bleus…