LdC : L'UEFA s'est trompée, le tirage au sort entièrement refait !

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

L'UEFA a accepté de refaire l'intégralité du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions suite à une grosse erreur. Le nouveau tirage aura lieu à 15 heures.

C’est une bévue assez incroyable commise par l’UEFA qui a finalement poussé l’instance européenne du football à procéder à un nouveau tirage au sort des huitièmes de finales de la Ligue des champions. Car on l’a vu en plein tirage, lorsque Andreï Arshavin a tiré Manchester United comme adversaire de Villarreal, il est apparu que cela n’était pas possible, les deux clubs ayant déjà été opposés lors de la phase de poule. Le tirage au sort n’étant pas intégral, l’UEFA doit faire super attention à cela, et clairement cela n’a pas été le cas. Aussitôt une nouvelle boule a été tirée, et cette fois c’est Manchester City qui s’est retrouvé sur la route du club espagnol.

Pou résumer



1e erreur : boule de MU tirée pour Villarreal alors qu'ils étaient issus du même groupe



2e erreur : boule de Liverpool incluse dans le tirage de l'Atletico pourtant issu du même groupe



3e erreur : boule de MU non incluse dans le tirage de l'Atletico https://t.co/zjkWMZkHU8 — Bruno Constant (@Bruno_Constant) December 13, 2021

Sauf que ce bug en a généré un autre, à savoir que Manchester United n’était plus considéré comme un adversaire possible pour l’Atlético Madrid, et que c’est le Bayern Munich qui s’est retrouvé comme adversaire de la formation de Diego Simeone. De même, Liverpool était considéré comme un adversaire possible des Colchoneros, alors que les deux formations s'étaient défiés ces dernières semaines. Bien évidemment, l’informatique s’est vite recalée, mais le mal était fait, Manchester United finissant par tomber sur le PSG. Face à cette situation chaotique, plusieurs clubs auraient demandé à l’UEFA de procéder à un nouveau tirage au sort, mais pas tous. Ainsi, le Real Madrid ne souhaite pas changer d’adversaire, à savoir Benfica, estimant que le souci est apparu après cette erreur.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16. — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

Face à cela, l'UEFA n'a pas tergiversé trop longtemps et a annoncé que le tirage entier sera finalement refait ce lundi à 15 heures, mais toujours avec cette formule compliquée et qui a totalement bugué. L'instance européenne reconnaissant un gros souci informatique. Il s'agit là d'une grande première dans l'histoire de la Ligue des champions, le PSG et Lille vont donc devoir patienter encore un peu.