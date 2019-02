L’Atlético contre Cristiano Ronaldo, la mystérieuse accusation

Dans : Ligue des Champions.

Comme on pouvait s’y attendre, Cristiano Ronaldo n’a pas été épargné par le Wanda Metropolitano mercredi soir. A chaque ballon touché, l’attaquant de la Juventus Turin a eu droit aux sifflets des supporters de l’Atlético Madrid.

Difficile pour le Portugais de rester insensible dans ces conditions. Le Bianconero a donc fini par craquer en montrant les cinq doigts de sa main. Non pas pour ses cinq Ballons d’Or, mais plutôt pour une autre ligne de son palmarès. « Moi j’ai gagné cinq Ligues des Champions, l’Atlético zéro », a expliqué Cristiano Ronaldo en reproduisant son geste en zone mixte, après le huitième de finale aller remporté par les Colchoneros (2-0).

Cerezo fait durer le suspense

Et la réponse du club madrilène n’a pas tardé. Interrogé sur les ondes de Radio CRC, le président Enrique Cerezo a corrigé le palmarès de CR7. « Petite précision : Cristiano Ronaldo n’a pas gagné cinq Ligues des Champions, mais trois, a réagi le dirigeant. Les deux autres contre l’Atlético, il ne les a pas vraiment remportées… Qui les a gagnées ? Je vous le dirai dans une prochaine interview… »

Rappelons que l’ancien joueur du Real Madrid a remporté deux finales de C1 contre l’Atlético. L’une en 2014 (4-1 a.p.) avec une égalisation de Sergio Ramos dans le temps additionnel, puis le dernier but inscrit par Cristiano Ronaldo sur penalty à la 120e. Et l’autre deux ans plus tard aux tirs au but (1-1, 5-3 t.a.b.). Mais on ne comprend toujours pas où Cerezo veut en venir…