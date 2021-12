Griezmann et l'Atlético qualifiés, Milan et Ibra quittent l'Europe

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, 6e journée, groupe B.

Dans ce groupe B, à part Liverpool déjà qualifié, tout le monde jouait son avenir ce soir et les regards étaient tournés vers Porto. Dans le choc pour la qualification entre le FC Porto et l'Atlético Madrid, Griezmann a mis son équipe sur la bonne voie. Dans une rencontre tendue, dans laquelle Clément Turpin a distribué les cartons rouges, Correa puis De Paul ont donné plus d'ampleur à la victoire en fin de match pour qualifier les Colchoneros en huitièmes.

Dans l'autre match, Milan devait battre Liverpool pour espérer continuer son aventure européenne. Mais, l'ouverture du score de Tomori aura été vaine. Salah puis Origi ont permis aux Reds de ramener la victoire de Milan et de réaliser un beau 18/18. Milan finit dernier et est éliminé de toutes compétitions européennes.

Résultats :

Milan AC – Liverpool 1-2

FC Porto – Atlético Madrid 1-3

Classement :

Liverpool 18 pts

Atlético Madrid 7 pts

Porto 5 pts

Milan AC 4 pts