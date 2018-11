Esp : Sergio Ramos a encore frappé, c’était involontaire bien sûr…

En balade contre le Viktoria Plzen (0-5) mercredi, le Real Madrid s’est rapproché des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. La soirée aurait été parfaite sans le nouveau dérapage de Sergio Ramos.

Connu pour son vice légendaire, le défenseur central a encore frappé, et ce dans tous les sens du terme ! Sur une intervention plutôt anodine, le capitaine madrilène a asséné un coup de coude à Milan Havel. Sur les images, force est de constater que le geste de l’Espagnol était inutile et volontaire. Résultat, le Tchèque a fini le nez en sang. Une nouvelle ligne dans le dossier déjà bien fourni de Sergio Ramos, qui n’est pas du genre à assumer. Nouvelle preuve mercredi soir lorsque le Merengue a commenté cette action.

« C’est un fait de jeu regrettable mais je n’avais pas l’intention de blesser Milan. Je suis allé le voir pour prendre de ses nouvelles mais il n’était plus dans le vestiaire. Je lui ai envoyé un message et j’espère qu’il se rétablira très vite. Le nez est fragile et ça saigne toujours beaucoup », a expliqué l’international espagnol, qui a ensuite présenté ses excuses sur Twitter. « Milan, je n’avais pas l’intention de te faire mal. Récupère vite, collègue », a-t-il publié. A noter que Sergio Ramos n’a écopé d’aucun carton pour son geste, une fois de plus.

Sergio Ramos' commitment to being an asshole is unparalleled. there was no reason for this - he simply couldn't help himself. ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/WxcVdvFYpg