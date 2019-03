Cristiano Ronaldo « l’animal », l’Argentine de Messi devient jalouse

Dans : Ligue des Champions.

Décidément, cette Ligue des Champions est vraiment la compétition de Cristiano Ronaldo.

Alors qu’elle se dirigeait vers la sortie après sa défaite en huitièmes aller (2-0), la Juventus Turin a pu compter sur une prestation hallucinante de son attaquant, triple buteur face à l’Atlético Madrid (3-0). Du coup, tout le monde ne parle que du Portugais depuis mardi soir, y compris au pays de Lionel Messi. En effet, Diego Maradona s’est mis à genoux face au héros bianconero qu’il aurait aimé compter parmi ses compatriotes.

« Il y a des joueurs qui ont été touchés par une baguette magique. La vérité, c'est que nous les Argentins, nous sommes fiers que Messi soit Argentin et qu'il n'ait pas rejoint les Espagnols. Mais l'autre est un animal, c'est de la pure puissance et maintenant il est lui aussi un sorcier, a comparé la légende argentine dans des propos relayés par Marca. Il a dit qu'il allait marquer trois buts et il en a marqué trois. » Pour se remettre son ancien sélectionneur dans la poche, le génie du FC Barcelone devra frapper fort contre l’Olympique Lyonnais ce mercredi.