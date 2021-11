Cristiano Ronaldo, c’est le Michael Jordan du foot !

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Stratosphérique en Ligue des Champions depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo a encore sauvé Manchester United face à l’Atalanta Bergame (2-2).

Buteur dans le temps additionnel, Cristiano Ronaldo a permis aux Red Devils d’accrocher le match nul sur la pelouse de Bergame lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. L’international portugais, déjà buteur ce week-end contre Tottenham, enchaine les buts sous le maillot de Manchester United. Et c’est logiquement Ole Gunnar Solskjaer qui est soulagé de l’efficacité de son attaquant. Sur un siège éjectable depuis plusieurs semaines, le manager de Manchester United a salué la performance remarquable de sa star après le match.

« On a marqué un beau but et sur leurs deux buts, c'était vraiment très serré, ils étaient tout près d'être hors-jeu. Cristiano Ronaldo ? C'est un leader et son rôle, c'est de marquer. Pour nous, il est comme Michael Jordan pour les Chicago Bulls. Ce sont ces champions qui font les grandes équipes. Il devient de plus en plus bon avec nous. Le soutien des fans ? Beaucoup de gens me soutiennent et c'est très important pour moi comme pour l'équipe. Ils savent que tout ce qu'on veut, c'est le bien de l'équipe, j'apprécie » a apprécié l’entraîneur de Manchester United, très reconnaissant envers Cristiano Ronaldo.

Dans le même temps, Pogba prend cher

Une autre star de Manchester United n’est en revanche pas complimentée de la même manière ce mercredi au lendemain du match nul des Red Devils à Bergame, il s’agit de Paul Pogba. Parfois eblouissant, l’international français a déçu mardi. Ce qui lui a valu des critiques salées de la part d’un ancien grand milieu de terrain de Manchester United, Paul Scholes. « Pogba a besoin de quelqu'un sur lui tout le temps. Quelqu'un qu'il respecte totalement, il a besoin de gens expérimentés derrière lui. Quel âge a-t-il ? 28 ans ? C'est un joueur vraiment expérimenté. Mais il est l'un de ceux qui sera exactement le même quand il aura 35 ans. Il fera toujours des trucs stupides où il fait rouler le ballon, l’empêchant de montrer à quel point il est fort et habile » a pesté Paul Scholes, regrettant certains gestes futiles de Paul Pogba, bien loin des standards de Cristiano Ronaldo en termes d’efficacité et de régularité.