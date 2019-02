Barça : Umtiti de retour face à l’OL, Valverde donne la tendance

Dans : Ligue des Champions, OL.

Blessé au genou gauche depuis plusieurs mois, Samuel Umtiti pourrait retrouver les terrains dans les prochains jours.

C’est du moins l’objectif du défenseur central du FC Barcelone, focalisé sur le déplacement à Lyon mardi. Mieux, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais espère obtenir du temps de jeu samedi contre Valladolid en Liga. Pour le Français absent depuis novembre dernier, ce serait même indispensable en vue du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Mais si Ernesto Valverde se réjouit du retour du Lionel Messi, celui d’Umtiti ne semble pas d’actualité.

« La situation de Samuel est différente de celle de Leo, a prévenu l’entraîneur du Barça. Il est possible et on espère qu'il rejoigne bientôt le groupe. Je ne saurais pas dire s'il sera là samedi, mardi ou plus tard. Il faut prendre plusieurs choses en compte, pas seulement s'il est rétabli. Il faut aussi vérifier s'il a le rythme et comment il s'en sort avec ses coéquipiers. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. » Sans compter que les Blaugrana ne veulent plus prendre le moindre risque avec l’international tricolore.