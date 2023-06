La Juve sacrifie la C4 devant l'UEFA, la C1 est plus belle

Dans : Coupe d'Europe.

Par Mehdi Lunay

Après avoir trafiqué ses comptes, la Juventus a été sanctionnée par la ligue italienne. L'UEFA a aussi ouvert une instruction, menaçant l'avenir européen des Turinois. La Juve a pris les devants avec une idée simple : sacrifier la Ligue Europa Conférence pour avoir la paix.

Tout va de mal en pis pour la Juventus Turin. Déclassée sportivement par Naples et les deux clubs de Milan, la Vieille Dame subit surtout le travail de la justice italienne. Celle-ci s'est penchée sur les comptes du club turinois et sur les récents transferts réalisés. Des opérations bancales et une incohérence comptable qui ont obligé la ligue italienne à sanctionner la Juve. Celle-ci a pris une pénalité de 10 points en Serie A, la privant d'une place en Ligue des champions. Les Bianconeri ont finalement fini 7e, devant jouer la moins séduisante Ligue Europa Conférence. Mieux que rien pour la Juventus, pas vraiment.

La Juve réclame son exclusion de la C4 !

Sportivement, la Juve ne veut pas de la C4. Toutefois, cette compétition pourrait lui servir de monnaie d'échange vis-à-vis de l'UEFA. L'instance européenne a aussi ouvert une instruction sur les irrégularités financières de la Juve. L'UEFA est proche de sanctionner le club turinois pour « violations potentielles de la licence de club et du fair-play financier ». Cela priverait la Juventus de coupe d'Europe pour plusieurs saisons et donc de Ligue des champions. Un drame pour la Vieille Dame qui utilise désormais la Ligue Europa Conférence pour éviter ce scénario et clôturer l'enquête au plus vite.

Selon le média italien Tuttosport, la Juventus négocie avec l'UEFA pour se faire exclure de la prochaine C4 et ainsi payer de cette manière ses fautes. Un calcul motivé par le manque d'intérêt sportif et financier de la compétition mais surtout par l'envie d'être éligible pour la Ligue des champions 2024-2025. Si l'instance européenne acceptait la proposition turinoise, la Fiorentina serait alors repêchée pour la Ligue Europa Conférence. Le seul désagrément pour la Juventus serait de faire chou blanc pour les points UEFA pendant une saison. Reculer pour mieux sauter ? La Juventus le pense plus que jamais.