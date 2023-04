La France humiliée, Daniel Riolo s’en prend à Digard et son hoodie

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Fin d'aventure pour Nice, sorti par le FC Bâle à domicile dans un fiasco comme seuls les clubs français savent faire à répétition. Daniel Riolo n'est pas tendre sur ce sujet, ni sur le football français, ni sur le club niçois et son entraineur.

Nice était le dernier participant français à une Coupe d’Europe, et le rêve de rejoindre les demi-finales de la C4, la Conférence League, s’est écroulé ce jeudi soir face à Bâle. Après un match aller dominé mais sans parvenir à gagner (2-2), les Aiglons ont mené toute la rencontre, ouvert le score et géré sans problème jusqu’aux dernières minutes où il se sont écroulés, dans le temps réglementaire comme en prolongation (1-2). Un fiasco typiquement français qui peut faire très mal à l’indice UEFA, puisque la France perdrait sa 5e place capitale si jamais l’AZ Alkmaar allait au bout de la Conférence League en remportant tous ses matchs.

Bâle, 6e du championnat suisse...

Si tout n’est pas à mettre sur le dos du club azuréen tant l’OM, Monaco, Rennes, le PSG et Nantes n’ont pas forcément fait des étincelles, cet échec met en avant le véritable niveau de notre Ligue 1, dont les clubs ne battent jamais des adversaires supérieurs sur le papier, s’inclinent souvent contre des clubs de même valeur, et peuvent aussi craquer contre le FC Bâle, 6e du championnat suisse…

Un échec qui n’a pas échappé à Daniel Riolo, toujours aussi prompt à rappeler le niveau technique et mental défaillant des clubs français. Et voir que Nice avait été mis sur un piédestal agace au plus haut point le consultant de RMC, qui s’est lâché totalement après l’élimination de l’OGC Nice. « Mettre des sacoches du défenseur vers l’attaquant, ce n’est pas du football ça. Vous avez vu Nice en maitrise dans ce match? Mais ils ne faisaient rien. Tu n’as pas à maîtriser Bâle, tu as à défoncer Bâle. Bâle, c’est une équipe en carton, défonce-les! Ils ont zéro occasion. Nice a échoué mentalement, physiquement, tactiquement, techniquement. Je pense que c’est à ranger dans les pires résultats d’une équipe française dans les Coupe d’Europe. C’est affligeant, lamentable. Je n’aurais même pas assez d’adjectifs pour qualifier ce que j’ai vu ce soir face à un adversaire aussi faible. Ça s’inscrit dans la nullité du football français cette année, qu’on a vu beau en championnat pendant quatre mois mais force est de reconnaître qu’on s’est emballé pour rien parce qu’on va reculer au niveau européen à l’indice UEFA, ça va nous faire très mal », a prévenu Daniel Riolo, qui n’a pas épargné Didier Digard non plus. Le nouveau coach du Gym, qui a pris la relève de Lucien Favre, se prend une salve épicée du consultant de RMC.

« Quand il est arrivé, il y a eu un choc psychologique et je ne voulais pas beaucoup me prononcer à son sujet parce que je voulais attendre pour être sûr que ce ne soit pas des résultats obtenus parce qu’il y avait une sorte d’osmose entre les joueurs et l’entraîneur. Aujourd’hui, je peux dire que Digard doit encore apprendre son métier. Digard n’est pas un bon entraîneur, ce n’est pas quelqu’un qui doit continuer l’aventure avec Nice. Je pense qu’Ineos ne continuera pas avec lui. Ce n’est pas une équipe qu’il a construite, il a mis onze mecs sur le terrain qui ont produit un résultat catastrophique. Tout le monde l’a trouvé très sympathique parce qu’il a un hoodie et qu’il s’habille jeune », a, gratuitement balancé Daniel Riolo, qui est totalement désabusé devant le niveau des clubs français cette saison en Coupe d’Europe. Comme souvent.