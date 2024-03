Indice UEFA ‍: La France a un incroyable talent

Dans : Coupe d'Europe.

Par Claude Dautel

La France a connu une belle semaine européenne, puisque ses trois clubs se sont imposés. Au classement UEFA, la Ligue 1 a pris ses distances avec les Pays-Bas et le Portugal.

Le Paris Saint-Germain, Lille et l'Olympique de Marseille ont gagné respectivement contre la Real Sociedad, Sturm Graz et Villarreal cette semaine et forcément cela permet à notre pays de prendre des points dans le très important classement de l'UEFA. C'est cet indice, basé sur les résultats des clubs de chaque pays, qui permet de connaître le nombre des places dans les coupes européennes lors des saisons à venir. Après avoir longtemps été à la lutte avec le Portugal, c'est désormais avec les Pays-Bas que les clubs français sont à la lutte.

Et grâce aux trois victoires de la semaine, la France est encore plus solidement accrochée à la cinquième place avec 14.416 points là où les Néerlandais ont 10.000 points. Inutile de rêver, la quatrième place de ce classement occupée par l'Allemagne est inaccessible, les formations de Bundesliga encore européennes ayant 15.500 points et quatre clubs encore qualifiés contre trois pour la France. Notre bonne vieille farmer league n'est pas encore au top, mais cela va clairement mieux.

La France assurée de sa cinquième place la semaine prochaine ?

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers are still keeping Scotland above Czechia in Top 10 race!



🇨🇭 Switzerland on the brink of securing Top 12 spot, should finish above Austria!



🇭🇷 Croatia are Top 20 nation now, as Dinamo Zagreb moved them above Poland! pic.twitter.com/AED9Z3mLqg — Football Rankings (@FootRankings) March 7, 2024

Cette cinquième place presque assurée va permettre à la Ligue 1 de s'assurer trois places directes et une via les qualifications pour la Ligue des champions. Et l'officialisation de ce classement pourrait même intervenir dès la semaine prochaine. En effet, si le PSV Eindhoven, en déplacement à Dortmund, s'incline et se fait sortir de la Ligue des champions, les Pays-Pas ne pourront pas refaire leur retard sur la France. Un sacré pactole pour notre championnat qui pourrait donc avoir jusqu'à quatre clubs qualifiés en Ligue des champions (3+1) à compter de la saison 2025-2026. Pourvu que ça dure.