Indice UEFA ‍: L’immense bonus pour la France

Carton plein pour les clubs français, qui passent tous le premier tour de la Ligue des Champions et rapportent gros à l'indice UEFA.

Après l’incroyable soirée à 18 matchs de ce mercredi soir, il y a forcément un gros bouleversement dans les résultats européens en Ligue des Champions. L’Allemagne a définitivement perdu deux clubs (Leipzig et Stuttgart), l’Espagne (Gérone) et l’Italie (Bologne) en ont laissé filer un, mais la France a réussi le carton plein. Sur les quatre clubs engagés, tous ont réussi à se qualifier au moins pour les barrages, avec une mention spéciale à Lille, qui récupère une place au chaud dans le Top8 et verra les 16e de finale. Avec ces très bons résultats, ce sont aussi les fameux points de bonus pour le classement de la phase régulière qui tombent. De quoi faire une très bonne opération pour la France, puisque Lille, avec ses victoires et son classement, empoche 7,5 points de plus qu’au début de la compétition, et le PSG (2,5), Monaco (2) et Brest (1,75) suivent derrière.

Les bonus pleuvent, la France remonte

Sur le classement de la saison en cours, cela permet de doubler la Belgique et de prendre la 6e place, juste derrière le Portugal qui a sauvé les meubles avec la qualification in extremis du Sporting Portugal. Si l’Angleterre s’envole devant, l’Italie et l’Espagne complètement le podium mais l’Allemagne ne possède par exemple plus qu’un point d’avance sur la France.

Au classement sur les cinq dernières années, la France est au chaud à la 5e place, avec désormais six points d’avance sur les Pays-Bas et quasiment 10 sur le Portugal.