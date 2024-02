Indice UEFA ‍: Jeudi noir pour la France, avec une bonne nouvelle

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

En dehors de Lille qualifié automatiquement pour les 16e de finale, tous les clubs français étaient sur le pont en cette semaine de Coupe d'Europe.

Si le PSG a réalisé l’essentiel en s’imposant 2-0 face à la Real Sociedad, le reste fait la soupe à la grimace avec l'Europa League. Deux petits nuls (OM et Lens) pour deux défaites (Rennes et Toulouse), et le printemps pourrait bien se faire au régime strict pour les représentants tricolores. Pas beaucoup de points marqués, et des perspectives pas forcément très rassurantes en vue du match retour. Mais tout de même, avec cinq clubs en liste cette semaine, la France a inscrit des points et continue de grimper au classement de la saison pour se retrouver à la 5e place conforme à son statut au classement général sur les cinq dernières saisons.

Les Pays-Bas n'avancent pas

⏱ 90+7’ | #ShakhtarOM 2️⃣-2️⃣



Match nul entre l’OM et le Shakhtar : tout restera à faire jeudi prochain à l’@orangevelodrome 🏟️



🗓️ Prochain rendez-vous ce dimanche à Brest pour la 22ème journée de @Ligue1UberEats 🔜 pic.twitter.com/4M4NjTelEI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 15, 2024

De quoi distancer encore un peu plus les Pays-Bas, qui n’ont pas vraiment assuré puisque Feyenoord (nul contre la Roma) et l’Ajax (nul contre Bodo Glimt) n’ont pas réussi à s’imposer. S’il reste le PSV Eindhoven en Ligue des Champions la saison prochaine, le fait que les Néerlandais stagnent aussi permet à la France de compter 2,5 points d’avance à la 5e place. A chaque tour qui passe, il faudrait un exploit de plus en plus grand de la part des clubs d’Eredivisie pour rattraper ce retard. Au moins une belle éclaircie après ce triste jeudi, surtout que cette 5e place pourrait donner une quatrième place en Ligue des Champions dès la saison prochaine.