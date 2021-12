Indice UEFA : Italie, Allemagne, Espagne, la France est devant !

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Sans même prendre en compte le résultat de Rennes, dont le match face à Tottenham a été reporté en raison d’un cluster de Covid-19 chez les Spurs, la France peut déjà se targuer d’avoir non seulement passé une nouvelle bonne semaine, mais aussi une très bonne partie de saison sur le plan européen.

A mi-parcours, la France occupe la 3e place du classement de l’indice UEFA de la saison. Certes, le plus dur sera d’emmener tout ce beau monde le plus loin possible et d’aller chercher les points dans le dernier carré de chaque compétition, mais l’espoir est toujours là. Pour le moment, seuls les Pays-Bas, portés par l’Ajax Amsterdam et l’Angleterre, qui a réussi un carton plein en Ligue des Champions (Liverpool, Chelsea, MU et City sont qualifiés) devancent la France pour cette saison. Derrière, l’Espagne traine pour une fois, avec notamment les éliminations du FC Barcelone et de Séville en C1, même si tout le monde connait le goût du club andalou pour l’Europa League.

L’Allemagne et l’Italie sont les deux premiers grands pays à avoir perdu définitivement des clubs, avec l’Union Berlin et Wolfsburg d’un côté, et le Milan AC de l’autre. Pour la première fois depuis bien longtemps, la France pourrait donc récupérer des points sur ses devancières, surtout si les résultats suivent. Le PSG en C1, l’OL et l’ASM en C3 et Rennes et l’OM en C4, peuvent prétendre à un beau parcours, avec pourquoi pas en cerise sur le gâteau une surprise avec Lille en Ligue des Champions. En tout cas, cela permet de continuer à repousser le Portugal, qui a marqué de gros points avec les qualifications du Benfica et du Sporting en C1, mais reste à 6 points au classement des 5 dernières saisons, qui sert de référence à l’UEFA pour déterminer les rangs de chaque nation. La France y est désormais chaudement installé en 5e position, mais encore très loin de l’Allemagne, 4e avec 15 points d’avance.