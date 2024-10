Indice UEFA ‍: Encore une belle semaine pour la France

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Trois victoires (Brest, Lille et Lyon), un nul (Monaco), et deux défaites (PSG et Nice), le bilan de la semaine européenne complète des clubs français reste positif.

Mais il est un peu moins flamboyant et provoque la perte d’une place au classement de la saison en cours, avec une 4e place perdue au profit de l’Allemagne. Il n’en reste pas moins que le lancement européen est réussi et que les clubs tricolores se placent parmi les meilleures nations européennes, en plus de quelques exploits réalisés par Monaco, Lille ou Brest, qui permettent d’entrevoir une suite de compétition en 2025.

La France attend mieux du PSG

Ces bonnes performances se ressentent au niveau du classement de l’indice UEFA sur les cinq dernières années, où la France prend le large par rapport aux Pays-Bas, avec désormais 4,5 points d’avance. Et si les clubs portugais réalisent un très gros début de saison, les Lusitaniens sont encore plus loin, à 8 longueurs. C’est avec moins de pression mais toujours autant d’envie que les clubs français vont devoir continuer leur bon parcours européen, en misant aussi sur le réveil du PSG qui doit être la locomotive du football tricolore. Pour le moment ce n’est pas le cas et sur le classement de cette saison, le champion de France n’est que quatrième en terme d’apport de points, derrière Lille, Brest et Monaco et simplement devant Lyon car il participe à la Ligue des Champions avec les points de bonus qui vont avec.