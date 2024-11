Indice UEFA ‍: Encore un gros mardi pour la France

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Les clubs français continuent à se porter excellemment en Ligue des Champions, et ce mardi n’a pas dérogé à la règle.

Lille a longtemps mené avant de se faire accrocher par la Juventus Turin sur le score de 1-1, mais Monaco est sorti de sa boite au bon moment pour s’imposer à Bologne 1-0. De quoi confirmer ce très bon début de saison, et aller chercher la quatrième place de la saison à l’indice UEFA, devant l’Allemagne qui n’a pas beaucoup avancé avec les contre-performances de Leverkusen et Leipzig. La France se classe ainsi juste derrière le podium, où figurent l’Angleterre en première place, l’Italie avec ses cinq clubs en Ligue des Champions, et le Portugal qui enchaine les précieuses victoires à l’image de celle du Sporting contre Manchester City.

Au classement décisif, celui sur les cinq dernières saisons, la France est bien au chaud à la 5e place, avec cinq points d’avance sur les Pays-Bas. Charge au PSG ce mercredi contre l’Atlético et Brest à Prague contre le Sparta de poursuivre cette belle série qui n’est pour le moment que freinée par les matchs d’Europa League, où Nice et Lyon sont un peu moins impériaux. Et sans Conférence League, car il faut rappeler que Lens s’est fait éliminer dès les barrages.