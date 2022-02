Final 4 : L'UEFA veut son Super Bowl en Ligue des champions

Dans : Coupe d'Europe.

Par Claude Dautel

L'expérience du Final 8 en 2020 a donné des idées à l'UEFA qui veut qu'un Final 4 s'installe en Ligue des champions afin de devenir l'équivalent du Super Bowl dans le foot US.

Personne n’a oublié le Final 8 organisé au Portugal en plein été 2020, alors que l’épidémie de covid frappait toute l’Europe. Même si l’année suivante l’UEFA est revenu au format classique de la Ligue des champions, l’idée d’organiser chaque année un Final 4 pour conclure la C1 est désormais dans les esprits. Et pas qu’en France même s’il y a presque deux ans l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain avaient brillé. L’OL avait en effet atteint le dernier carré, éliminant Manchester City, tandis que le PSG s’était qualifié pour la finale mais avait échoué face au Bayern Munich. Du côté d’Aleksander Ceferin on a toujours cette idée en tête, et dans les colonnes du Journal du Dimanche, le président de l’instance européenne du football explique qu’effectivement il pense toujours que ce Final 4 serait une bonne chose et pourrait permettre de populariser encore plus la Ligue des champions.

Le Super Bowl version foot européen, c'est pour bientôt

Le patron de l’UEFA se donne du temps, mais il est décidé à mener jusqu’au bout cette idée. « Si l’idée du Final Four en Ligue des champions a avancé ? On n’en a pas encore discuté de manière concrète à cause de la pandémie, qui nous a obligé à gérer le quotidien, mais mon opinion est que ça serait génial. J’ai évoqué le sujet avec certains président dont Nasser Al-Khelaifi, et ils sont d’accord. Le football est plus grand que la NFL, mais le Super Bowl est un événement majeur. L’équation à résoudre c’est compenser la perte liée au fait qu’il n’y aurait pas de revenus de match à domicile en demi-finale. Mais c’est possible. En 2024-2025 ? Au plus tôt, mais je doute que ça puisse se faire si vite », avoue, dans l’hebdo, Aleksander Ceferin.