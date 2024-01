Un international tunisien privé de la CAN, la raison est terrible

Dans : CAN 2024.

Par Corentin Facy

Convoqué par Jalel Kadri pour disputer la CAN avec la Tunisie, Mortadha Ben Ouanes doit renoncer à la compétition organisée en Côte d’Ivoire.

Dans un message publié en story sur son compte Instagram, le défenseur de la Tunisie et de Kasımpaşa SK a officialisé son forfait pour la Coupe d’Afrique des Nations. Mortadha Ben Ouanes, défenseur gauche de 29 ans, n’est pas blessé. Il aurait sans doute préféré qu’il s’agisse d’un forfait sur blessure mais ce n’est pas le cas puisque Ben Ouanes a annoncé qu’il devait rentrer en Tunisie pour se rendre auprès de sa fille de 2 ans gravement malade. Une très mauvaise nouvelle pour le joueur et pour la sélection tunisienne à 13 jours du premier match de la sélection contre la Namibie en phase de groupes de la CAN 2024. La suite de la compétition verra la Tunisie affronter le Mali puis l’Afrique du Sud les 20 et 24 janvier prochain. Des matchs qui se disputeront donc sans Ben Ouanes, au chevet de sa famille pour qui l’ensemble de la sélection tunisienne aura une forte pensée sur les terrains ivoiriens en ce mois de janvier.