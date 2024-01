Maroc-Congo dégénère, la CAF lance une enquête

Dans : CAN 2024.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel publié ce mardi, la CAF indique qu’une enquête a été ouverte à la suite des incidents survenus à la fin du match entre le Maroc et le Congo.

Au coup de sifflet final, de grosses tensions ont notamment éclaté entre le sélectionneur marocain Walid Regragui et le défenseur congolais Chancel Mbemba. Une tension qui a gagné la majorité des acteurs du match et qui a donné lieu à des scènes de vives tensions et de début de bagarre générale. « La CAF a ouvert une enquête contre la Fédération Royale Marocaine de Football (« FRMF ») et la Fédération Congolaise de Football Association (« FECOFA ») suite à des incidents d'après-match survenus lors de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAF ne fera aucun autre commentaire à ce sujet tant que l'enquête n'est pas terminée » dévoile l’instance gérant le football africain sur son site officiel.