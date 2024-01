Le Nigéria appelle Moffi en renfort, coup dur pour Nice

Dans : CAN 2024.

Par Corentin Facy

L’OGC Nice s’était réjoui de la non-sélection de Terem Moffi pour la CAN 2024 avec le Nigéria, mais les espoirs de Francesco Farioli de pouvoir compter sur son attaquant vedette durant ce mois de janvier se sont brutalement envolés. En effet, le Nigéria vient de convoquer Terem Moffi en urgence pour compenser la blessure de Victor Boniface. L’ancien attaquant de Lorient va donc disputer la CAN 2024 et va s’absenter pendant environ un mois, un gros coup dur pour le Gym actuellement deuxième de Ligue 1 et qui comptait sur l’efficacité de son buteur pour démarrer la nouvelle année du bon pied.